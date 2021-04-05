رئيس قناة السويس المصرية يكشف معلومات جديدة عن تحقيقات السفينة البنمية الجانحة

أعلن رئيس هيئة قناة السويس المصرية الفريق أسامة ربيع، أن التحقيقات بخصوص أحداث السفينة البنمية التي تم تعويمها "إيفر جيفن" مستمرة وقاربت على الانتهاء.

وفي تصريح له، أوضح الفريق ربيع أن "الفيديوهات الخاصة بلحظات شحط السفينة في الممر الملاحي لقناة السويس تم تفريغها من جهاز الـPDR".

وأضاف أن "التحقيقات تؤكد أن القناة المصرية تضررت مما حدث"، مشيرا إلى أن "الفحص الفني للسفينة يؤكد سلامتها 100 بالمئة، إذ أنها منذ لحظة تعويمها وهي تتحرك بطريقة سلسة وأبحرت معتمدة على محركاتها حتى البحيرات".

وأوضح أن "التحقيقات من الممكن أن تنتهي بالتصالح بدون اللجوء للقضاء الدولي، وأن الهيئة لا تمانع في إنهاء الأزمة وديا".

وأكد أن "هيئة قناة السويس تمتلك كل الأدوات التي تخولها الخوض دوليا بإعداد تقارير بخصوص أحداث السفينة".

ناصر حاتم

المصدر: RT