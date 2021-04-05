تميم وأردوغان يبحثان "تطوير العلاقات الاستراتيجية"

بحث أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، والرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، خلال اتصال هاتفي اليوم الاثنين، سبل تعزيز "العلاقات الاستراتيجية" بين بلديهما.

وذكرت وكالة "قنا" القطرية الرسمية أن آل ثاني أجرى مكالمة مع أردوغان حيث تم "استعراض العلاقات الاستراتيجية بين البلدين الشقيقين، وسبل دعمها وتطويرها، إضافة إلى مناقشة أبرز المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك".

وبدورها، أكدت الرئاسة التركية، في بيان، أن أردوغان والشيخ تميم تناولا في المكالمة الهاتفية الخطوات، التي يجب اتخاذها لتعزيز العلاقات الثنائية.

وأضاف البيان أن الجانبين قيما أيضا عددا من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك بين البلدين.

وتعتبر تركيا من أكبر الحلفاء الخارجيين لقطر منذ فترة الأزمة الخليجية التي نشبت في صيف 2017 وانتهت بمصالحة في يناير 2021.

المصدر: وكالات