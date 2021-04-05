الرئيس اللبناني يحذر وزارة المال والمصرف المركزي من أي محاولة لتعطيل التدقيق الجنائي المالي

وجه رئيس الجمهورية اللبناني ميشال عون تحذيرا إلى وزارة المال والمصرف المركزي من أي محاولة لتعطيل التدقيق الجنائي المالي.

وكتب عون في تغريدة عبر "تويتر": "أحذر الجانب اللبناني، وتحديدا وزارة المال والمصرف المركزي، المجتمعين غدا مع شركة التدقيق الجنائي الفاريز أند مرسال، من أي محاولة لتعطيل التدقيق الجنائي".

وأضاف: "أحملهما المسؤولية باسم الشعب اللبناني".

احذّر الجانب اللبناني، وتحديدًا وزارة المال والمصرف المركزي، المجتمعين غداً مع شركة التدقيق الجنائي الفاريز

ومرسال من اي محاولة لتعطيل التدقيق الجنائي، واحمّلهما المسؤولية

باسم الشعب اللبناني. — General Michel Aoun (@General_Aoun) April 5, 2021

وكانت الحكومة اللبنانية أعلنت في 23 ديسمبر الماضي، عن عزمها على التواصل مع شركة "ألفاريز أند مارسال"، ومقرها في الولايات المتحدة، لمتابعة التدقيق الجنائي المالي لحسابات مصرف لبنان المركزي وغيره من المؤسسات العامة.

المصدر: RT