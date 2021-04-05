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الرئيس اللبناني يحذر وزارة المال والمصرف المركزي من أي محاولة لتعطيل التدقيق الجنائي المالي

أخبار العالم العربي

الرئيس اللبناني يحذر وزارة المال والمصرف المركزي من أي محاولة لتعطيل التدقيق الجنائي المالي
Reuters
الرئيس اللبناني ميشال عون
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وجه رئيس الجمهورية اللبناني ميشال عون تحذيرا إلى وزارة المال والمصرف المركزي من أي محاولة لتعطيل التدقيق الجنائي المالي.

وكتب عون في تغريدة عبر "تويتر": "أحذر الجانب اللبناني، وتحديدا وزارة المال والمصرف المركزي، المجتمعين غدا مع شركة التدقيق الجنائي الفاريز أند مرسال، من أي محاولة لتعطيل التدقيق الجنائي".

وأضاف: "أحملهما المسؤولية باسم الشعب اللبناني". 

وكانت الحكومة اللبنانية أعلنت في 23 ديسمبر الماضي، عن عزمها على التواصل مع شركة "ألفاريز أند مارسال"، ومقرها في الولايات المتحدة، لمتابعة التدقيق الجنائي المالي لحسابات مصرف لبنان المركزي وغيره من المؤسسات العامة.

المصدر: RT

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