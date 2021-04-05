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وزير الخارجية المصري يتجه إلى بيروت حاملا رسالة من السيسي إلى عون

أخبار العالم العربي

وزير الخارجية المصري يتجه إلى بيروت حاملا رسالة من السيسي إلى عون
Reuters
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قالت قناة mtv اللبنانية إن وزير الخارجية المصري، سامح شكري، سيصل إلى لبنان بعد غد الأربعاء حاملا رسالة من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى الرئيس ميشال عون.

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ووفقا للقناة تشير المعلومات إلى أن شكري سيقوم بمسعى يهدف الى تذليل العقبات من أمام ولادة الحكومة اللبنانية الجديدة، وهو سيلتقي لهذه الغاية مع عدد من الشخصيات اللبنانية، من بينها رئيس مجلس النواب نبيه بري، ورئيس الحكومة المكلف سعد الحريري.

المصدر: قناة mtv 

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