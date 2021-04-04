اليمن.. زيادة ملحوظة في إصابات ووفيات كورونا

أعلنت وزارة الصحة اليمنية اليوم الأحد، تسجيل 101 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليتجاوز إجمالي الإصابات في البلاد 4800 حالة.

وسجلت الوزارة 14 وفاة اليوم، ليرتفع بذلك إجمالي الوفيات في البلاد إلى 946 حالة.

ولفتت الصحة اليمنية إلى أن الوفيات توزعت كالآتي: 6 في حضرموت، و4 في تعز، واثنتين في شبوة، وحالتين في عدن.

كما أشارت الوزارة إلى تعافي 23 حالة، ما يرفع عدد الحالات التي تعافت إلى 1738.

وتعتزم الصحة اليمنية، تنفيذ حملة تطعيم للقطاع الصحي وكبار السن ضد فيروس كورونا، خلال أيام، وذلك بعد وصول 360 ألف جرعة لقاح مضادة للفيروس عبر مبادرة "كوفاكس" إلى عدن، كدفعة أولى من بين 1.9 مليون جرعة سيحصل عليها اليمن مبدئيا خلال العام الجاري.

المصدر: RT