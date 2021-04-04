المديرة العامة لليونسكو تزور القاهرة التاريخية ومنطقتي آثار سقارة وأهرامات الجيزة (صور)

زارت المديرة العامة لمنظمة اليونسكو أودري أزولاي والوفد المرافق لها القاهرة التاريخية ومنطقتي آثار سقارة وأهرامات الجيزة، حسبما أوردت وزارة السياحة والآثار المصرية.

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وجاء في بيات للوزارة، اليوم الأحد، أن أزولاي وصلت إلى مصر تلبية لدعوة خالد العناني، وزير السياحة والآثار، للمشاركة في حضور موكب المومياوات الملكية والذي أقيم مساء أمس.

RT

RT

وفي القاهرة التاريخية زارت المديرة العامة لليونسكو وأعضاء الوفد، الذين رافقهم الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار المصري، مصطفى وزيري، شارع المعز ومجموعة السلطان قلاوون ومدرسة السلطان برقوق ومتحف الفن الإسلامي. أما في منطقة آثار سقارة زاروا مقبرة واحتي وأعمال الحفائر التي تقوم بها البعثة الأثرية المصرية العاملة بالمنطقة والتي سيتم الإعلان عنها قريبا.

RT

أما في منطقة أهرامات الجيزة، استقبلهم الأستاذ أشرف محي الدين مدير عام آثار الهرم، حيث قاموا بجولة زاروا خلالها الهرم الأكبر ومنطقة تمثال أبو الهول، كما حرصوا على تسجيل زيارتهم بالتقاط الصور التذكارية بمنطقة البانوراما.

المصدر: RT