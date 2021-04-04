طلب سوداني إلى الاتحاد الإفريقي قبل استئناف مفاوضات سد النهضة

وجه السودان طلبا إلى الاتحاد الإفريقي، قبل استئناف المفاوضات تحت رعايته في جمهورية الكونغو الديمقراطية، بشأن سد النهضة، اليوم الأحد.

وأكدت وكالة الأنباء السودانية الرسمية "سونا" بأن الاجتماعات التي دعت إليها جمهورية الكونغو الديمقراطية التي تترأس حاليا الاتحاد الإفريقي انطلقت بعد ظهر اليوم الأحد في عاصمة هذا البلد مدينة كنشاسا، بحضور وزراء الخارجية والري من السودان ومصر وإثيوبيا.

وأشارت الوكالة إلى أن الوفد الفني المرافق لوزيري الخارجية والري السودانيين، مريم الصادق وياسر عباس، اجتمع قبيل اللقاء الوزاري مع المسؤولين من الاتحاد الإفريقي والكونغو الديمقراطية وتوجه إليهم بطلب "عرض وتأكيد موقف السودان وشواغله التي شملت ضرورة تعديل وتحديد منهجية فعالة لوساطة وتسهيل التفاوض بين الدول الثلاث وعدم قبول الملء الأحادي للسد المعلن من إثيوبيا".

المصدر: سونا