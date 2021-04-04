سودان تربيون: السلطات السودانية تغلق معبرا مع إثيوبيا بسبب هجوم استهدف قوات الجيش

قررت السلطات في مدينة القلابات السودانية، بولاية القضارف، شرقي السودان، إغلاق المعبر الحدودي الرابط بين السودان وإثيوبيا، احتجاجا على هجوم مسلح طال قوات نظامية سودانية يوم الخميس.

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ويرتبط معبر القلابات الحدودي بمدينة المتمة الإثيوبية الواقعة في إقليم الأمهرا.

وجاء قرار السلطات السودانية في أعقاب اعتداء جماعات إثيوبية مسلحة الخميس الماضي على مجموعة من النظاميين السودانيين، ما أدى إلى إصابتهم بجراح متفاوتة.

وقالت مصادر لـ "سودان تربيون" أمس السبت إن "اغلاق المعبر الحدودي اتخذ تحسبا لاندلاع مواجهات عنيفة بين الطرفين، في ظل التوترات الحدودية وحالة التأهب القصوى وسط الأجهزة الأمنية السودانية احتجاجا على الاعتداء الذي طال النظاميين".

وأشارت المصادر إلى أن "اجتماعا طارئا عقد السبت بين لجان أمنية سودانية وإثيوبية لبحث الأوضاع".

واعترض المسؤولون الإثيوبيون على قرار الجانب السوداني بإغلاق المعبر، حاثين على "ضرورة حل الخلافات والقضايا الأمنية عبر التفاوض، وأن إغلاق الحدود ليس حلا في ظل التبادل التجاري والمصالح المشتركة بين الدولتين".

لكن الجانب السوداني تمسك بضرورة تقديم الإثيوبيين اعتذارا رسميا والقبض على الجناة والمعتدين وتقديمهم لمحاكمة عاجلة، واعتبر بأن الاعتداء مخطط له واستهدف النظاميين السودانيين في الحدود لخلق توترات في ظل وجود الشرطة الإثيوبية والجانب الإداري للمتمة.

المصدر: "سودان تربيون"