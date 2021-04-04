مصر: تطعيم العاملين بقطاع السياحة ضد كورونا سيتم خلال الأيام المقبلة

أعلنت وزيرة الصحة المصرية، هالة زايد، أمس السبت، أن تطعيم العاملين بقطاع السياحة سيتم خلال الأيام المقبلة، بما يساهم في تنشيط حركة السياحة في البلاد.

جاء ذلك خلال اجتماع عبر تقنية الفيديو كونفرانس عقدته الوزيرة مع وكلاء وزارة الصحة ومديري مراكز تلقي اللقاحات على مستوى الجمهورية، لمتابعة سير العمل والاطمئنان على تقديم أفضل خدمة لمتلقي اللقاح من الفئات المستحقة.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية والمتحدث الرسمي للوزارة، أن الوزيرة راجعت آلية العمل بمراكز تلقي اللقاحات، وفقا لخطة الوزارة لتطعيم الفئات المستحقة، وكذلك عملية متابعة المواطنين بعد تلقى اللقاحات، حرصًا على صحتهم.

وتابع مجاهد أن الوزيرة أكدت أنه سيتم خلال الأيام القليلة المقبلة تطعيم العاملين بالقطاع السياحي، بما يساهم في تنشيط حركة السياحة في ظل إجراءات الدولة للتعايش الآمن مع فيروس كورونا، مجددة حرص الوزارة على التوازن بين استمرار عجلة الاقتصاد والتنمية والحفاظ على صحة المواطنين.

وأضاف المتحدث أن الوزيرة أكدت مضاعفة أعداد الفرق الطبية بمراكز تلقي اللقاح على مستوى الجمهورية، بالإضافة إلى زيادة عدد ساعات العمل ليصبح موعد تلقي اللقاحات بالمراكز من 9 صباحًا إلى 9 مساء يوميا.

وقال مجاهد إن الوزيرة أشارت إلى أنه يجري التوسع في الفئات المستحقة لتلقي اللقاح، بالتزامن مع الحصول على المزيد من دفعات لقاحات فيروس كورونا، موضحة أن مصر استقبلت يوم الأربعاء الماضي 854400 جرعة من اللقاح ضد فيروس كورونا المستجد، من إنتاج شركة "أسترازينيكا"، وذلك كأول دفعة ضمن اتفاقية "كوفاكس" .

وذكر مجاهد أنه من المنتظر أن تستقبل مصر حوالي 4.5 مليون جرعة من لقاح "أسترازينيكا"، ضمن الاتفاقية نفسها، وذلك خلال شهر مايو المقبل.

المصدر: موقع وزارة الصحة والسكان المصرية