الصحة الأردنية: بدء إعطاء لقاح "سبوتنيك V" للمواطنين

قال مدير برنامج التطعيم الوطني في وزارة الصحة الأردنية، الدكتور كامل أبو سل، إن الوزارة بدأت بإعطاء اللقاح الروسي "سبوتنيك V" اليوم الأحد للمواطنين الأردنيين المسجلين عبر المنصة.

إقرأ المزيد

وأضاف أبو سل في تصريح لـ "راديو هلا" أن وزارة الصحة بدأت بفئة جديدة من الأعمار في العاصمة عمان، تقل عن 60 عاما.

وأشار إلى أن الأشخاص المسجلين على المنصة وأعمارهم تفوق 45 عاما ستصلهم رسائل قريبا لأخذ اللقاح المضاد لكورونا.

وأوضح أن العديد من فئات الأعمار أخذوا لقاح كورونا في المحافظات الأخرى.

وكشف أبو سل أن دفعة جديدة من لقاح "فايزر" الأمريكي ستصل إلى المملكة مساء اليوم الأحد، ودفعة أخرى من اللقاح الصيني ستصل غدا الاثنين.

وفي ذات السياق، أوضح أبو سل أن الوزارة تتقيد بتعليمات الشركات المصنعة للقاحات حول مواعيد الجرعتين من اللقاح، سواء "فايزر" أو "أسترازينكا".

ولفت مدير برنامج التطعيم الوطني إلى أن نحو 60%– 70% من الأشخاص يحضرون للتطعيم يوميا ممن أرسلت لهم رسائل لتقلي اللقاح.

المصدر: "الدستور" الأردنية