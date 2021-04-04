الجزائر.. "جبهة القوى الاشتراكية" تعلن مقاطعة الانتخابات البرلمانية المقبلة

أعلن حزب "جبهة القوى الاشتراكية" الجزائري المعارض مقاطعة الانتخابات البرلمانية المقررة في 12 يونيو المقبل.

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وقرر المجلس الوطني للحزب في دورته الاستثنائية المنعقدة اليوم السبت رفض هذه الانتخابات، ليكون بذلك رابع حزب سياسي يقاطعها.

وكان الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون حدد 12 يونيو المقبل موعدا للانتخابات التشريعية المبكرة، بعد أن أعلن في فبراير الماضي حل المجلس الشعبي الوطني.

وتأتي هذه الانتخابات في إطار إصلاحات سياسية وعد بها تبون بعد احتجاجات عامة أجبرت سلفه عبد العزيز بوتفليقة على الاستقالة في 2019 بعد أن قضى 20 عاما في سدة الحكم.

المصدر: RT