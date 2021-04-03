الأمينة العامة لحزب العمال الجزائري تدين محاولة سحب الثقة منها

دانت الأمينة العامة لحزب العمال الجزائري، لويزة حنون، محاولة سحب الثقة منها بعد تداول أنباء تفيد بأن أعضاء من الحزب اجتمعوا في أحد فنادق العاصمة وقرروا تنحيتها.

وأكدت حنون أن المشاركين في الاجتماع "قاموا بالتزوير والأدلة والإثباتات موجودة، حيث تم استخدام ختم غير قانوني".

وأضافت خلال بث مباشر عبر صفحة الحزب على "فيسبوك" أن الحاضرين في الاجتماع "لا ينتمون إلى الحزب، وهناك مناضلون ينتمون إلى أحزاب أخرى، وآخرون قدموا استقالتهم من الحزب بينما أقصي من يقودهم بقرار من اللجنة المركزية في شهر يناير".

ووصفت من قرروا سحب الثقة منها بـ "العصابة التي تستخدم شعار الحزب بطريقة غير قانونية ويدعي أعضاؤها أنهم مدعومون من وزارة الداخلية وجهات في السلطة".

وتساءلت حنون عن كيفية تمكنهم من الحصول على ترخيص الاجتماع بفندق "مزفران"، رغم أن الترخيص يطالب به الأمين العام للحزب، مشيرة إلى أنها "لن تركع ولم يركعها السجن" الذي دخلته عدة مرات، كان آخرها 2019.

المصدر: صحيفة "الخبر" الجزائرية