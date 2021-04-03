جون كيري يتفقّد محطة "نور أبوظبي" للطاقة الشمسية

زار المبعوث الرئاسي الأمريكي للتغير المناخي، جون كيري، يوم السبت، محطة الطاقة الشمسية "نور أبوظبي"، بمنطقة سويحان، في إطار زيارة تستغرق عدة أيام إلى دولة الإمارات.

وأجرى كيري زيارة لـ"محطة شمس 1"، إحدى أكبر محطات الطاقة الشمسية المركزة في العالم، حيث تم إطلاعه على مشروع الظفرة للطاقة الشمسية بقدرة 2 غيغاوات، والذي سجل مؤخرا رقما قياسيا جديدا لأدنى تعرفة للطاقة الشمسية.

وذكر الحساب الرسمي لمكتب المبعوث الخاص للتغيير المناخي لدولة الإمارات، على موقع تويتر، أن محطة "نور أبوظبي" ستتيح لدولة الإمارات "تحقيق الأهداف المتعلقة بتعزيز الطاقة المتجددة".

وفي يونيو 2019، أعلنت شركة مياه وكهرباء الإمارات، عن بدء التشغيل التجاري لمحطة "نور أبوظبي" أكبر محطة مستقلة للطاقة الشمسية في العالم بطاقة قدرها 1,177 ميغاوات.

المصدر: "العين" الإماراتية