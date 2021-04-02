الخارجية الروسية تعلق على المبادرة الصينية للأمن في الشرق الأوسط

أكد مصدر في وزارة الخارجية الروسية أن المبادرة الصينية للأمن والاستقرار في الشرق الأوسط منسجمة مع المواقف الروسية.

وقال المصدر في حديث لوكالة "نوفوستي" الروسية، إن "بكين تعرض خطة بناءة للعمل، تقضي بالتخلي عن النظر إلى هذه المنطقة من ناحية التنافس الجيوسياسي".

وأضاف المصدر أن المبادرة الصينية "تتضمن البنود حول حل الدولتين للقضية الفلسطينية وتعزيز نظام عدم الانتشار وتفعيل مبادئ الأمن المشترك وإطلاق آليات التعاون الاقتصادي".

وأكد أن "الأفكار الواردة في المبادرة الصينية تتماشى مع المواقف الروسية من تسوية النزاعات الإقليمية عبر الحوار الواسع الهادف إلى إيجاد حلول وسط على أساس مراعاة المصالح المشروعة لجميع الأطراف المعنية".

وخلص المصدر إلى القول: "إننا مستعدون لمواصلة التعاون الوثيق مع الصين لغرض تعزيز التعاون الاستراتيجي والحفاظ على السلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط بأكملها".

المصدر: "نوفوستي"