الصحة الأردنية: 99 وفاة و4774 إصابة جديدة بكورونا

سجل الأردن اليوم الجمعة 99 وفاة و4774 إصابة جديدة بفيروس كورونا، حسب وزارة الصحة.

وبذلك يرتفع إجمالي الإصابات في المملكة إلى 622,833 والوفيات إلى 7039 حالة.

وبلغت نسبة الفحوصات الإيجابيّة قرابة 13.63%، مقارنة مع 13.43% يوم أمس.

وتمّ إجراء 35,034 فحصا مخبريّا، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات 6,001,445 فحصا.

وبلغ عدد حالات الشفاء في العزل المنزلي والمستشفيات لهذا اليوم 5205 حالات، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى 525,703 حالات.

المصدر: "عمون"