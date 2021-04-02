السعودية.. شاهد يروي تفاصيل القبض على شخص ردد شعارات مناصرة لتنظيمات إرهابية في الحرم المكي

تحدث أحمد العسيري، الذي ظهر في مقطع الفيديو المتداول وهو يحمل كرسي الصلاة، وينهال بالضرب على الشخص الذي تم القبض عليه في الحرم المكي، وهو يردد عبارات مؤيدة لتنظيمات إرهابية.

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وقال العسيري لـ"سبق"، "لم أتمالك نفسي، ودفاعي عن الحرم المكي الشريف والوطن هو ما قادني إلى أن أنهال بالضرب على المجرم عن طريق كرسي صلاة وجدته أمامي، حيث صوبته في ذات اليد التي كان يحمل بها السلاح، بعد أن تمكن منه رجال الأمن، وما تدخلت في تلك اللحظة إلا دفاعا عن بيت الله الحرام ووطني".

وتابع: "شدني تعامل رجال الأمن داخل المسجد الحرام الذين كانوا على أعلى كفاءة ودراية في التعامل مع الشخص الذي أشاع الخوف بين المصلين، والتمكن منه والقبض عليه في وقت قياسي دون التعرض لزوار بيت الله الحرام".

وكان المتحدث الإعلامي باسم شرطة منطقة مكة المكرمة، صرح أمس الخميس بأن "قوة أمن الحرم المكي الشريف، رصدت شخصا يحمل سلاحا أبيض، ويردد عبارات مؤيدة لجماعات وتنظيمات إرهابية بعد صلاة عصر الثلاثاء، في الدور الأول من المسجد الحرام، وعلى الفور ضبط وأُوقف، واتُخذت الإجراءات النظامية كافة بحقه".

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لشخص في الحرم المكي وهو يصرخ بين المصلين ويثير فزع بعض الأشخاص.

وظل الشاب يردد شعارات المنتمين لتنظيم "داعش"، فيما تبعه رجال الأمن وألقوا القبض عليه.

وتفيد معلومات أولية نقلتها وسائل إعلام سعودية بأن الشخص، الذي ظهر في الفيديو، ينتمي إلى "داعش" وهو من "الفئة الضالة".

المصدر: "سبق"+ وسائل إعلام سعودية