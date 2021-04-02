النيابة السعودية: التحقيق مع عصابة أعدت "وكر دعارة" لابتزاز الشباب
AFP STRINGER
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أعلنت النيابة العامة في السعودية اليوم الجمعة، التحقيق مع "تنظيم عصابي" امتهن سرقة وابتزاز الشباب بالمملكة من خلال مواقع التواصل الاجتماعي.
وقالت النيابة العامة في بيان إن "التشكيل العصابي استدرج الشباب لشقة معدة لابتزازهم، بعد تصويرهم في أوضاع مشينة".
#النيابة_العامة: المتهمون أعدوا وكرا للدعارة وروجوا لها عبر حساباتهم الإباحية#الإخبارية_عاجل— الإخبارية عاجل (@EKH_brk) April 2, 2021
وحسب النيابة فإن "المتهمين أعدوا وكرا للدعارة وروجوا لها عبر حساباتهم الإباحية"، مشيرة إلى أن "التنظيم مكون من 3 متهمين قاموا بجرائم اعتداء على العرض والأخلاق".
المصدر: "الإخبارية"