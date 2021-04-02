مصري ينقذ أسرة كاملة من الغرق في قناة السويس وسط مطالب بتكريمه (صور)

تداول نشطاء في مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، قصة مواطن أنقذ أسرة كاملة بعد أن سقطت سيارتها في قناة السويس.

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وأنقذ الشاب المصري الأسرة، وتبين بعد ذلك وفاة الطفل مازن، فيما أصيب مصطفى شكري 40 سنة، وولاء أمين محمد 39 سنة، وملك مصطفى شكري 11 سنة.

وقال متداولو الصورة: "اللي في الصورة ده مش لاعب كرة ولا مطرب مهرجانات عشان يتشهر .. ده محمد جابر بيشتغل بائع جائل للفوانيس .. بالصدفة وهو بيبيع عند المعدية في بورسعيد سقطت سيارة فيها عائلة كاملة (أب وأم وولد وبنت) من المعدية جوة قناة السويس.. لم يتردد البطل ثانية واحدة وقفز داخل القناة رغم خطورة ذلك لأنه تحت رفاص المعدية".

وتابعوا: "البطل ده انقذ الأب والأم والبنت .. وللاسف توفى الطفل "مازن مصطفي شكرى 9 سنوات".. البطل انقذ ثلاث ارواح لا يعرفها وعرض حياته للخطر".

وطالب الجميع محافظ بورسعيد ورئيس هيئة قناة السويس بتكريم الشاب المصري، قائلين: "ده البطل اللي مفروض يتكرم ويتوفر له وظيفة تؤمن له حياة كريمة".

وكان قد لقي طفل مصرعه وأصيب والداه وشقيقته، إثر سقوط سيارتهم في مياه قناة السويس أثناء صعودها إلى عبارة بورفؤاد من جهة بورسعيد.

المصدر: RT