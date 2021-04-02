لبنان: المال المخصص لتمويل الواردات الأساسية سينفد بحلول نهاية مايو

قال وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، غازي وزني، إن المال المخصص لتمويل الواردات الأساسية في بلده سينفد بحلول نهاية مايو.

وأشار وزني في مقابلة مع وكالة "رويترز" إلى أن "التأخيرات في إطلاق خطة لخفض الدعم تبلغ كلفتها 500 مليون دولار شهريا".

وفي الوقت الذي ينهار فيه اقتصاد لبنان، قال وزني إن المصرف المركزي طلب من حكومة تصريف الأعمال اتخاذ قرار بشأن الرفع التدريجي للدعم لتقنين احتياطيات النقد الأجنبي المتبقية.

المصدر: "رويترز"