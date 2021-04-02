 
مباشر

لبنان: المال المخصص لتمويل الواردات الأساسية سينفد بحلول نهاية مايو

أخبار العالم العربي

لبنان: المال المخصص لتمويل الواردات الأساسية سينفد بحلول نهاية مايو
Reuters
وزير المالية اللبناني غازي وزني
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/q3oe

قال وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، غازي وزني، إن المال المخصص لتمويل الواردات الأساسية في بلده سينفد بحلول نهاية مايو.

وأشار وزني في مقابلة مع وكالة "رويترز" إلى أن "التأخيرات في إطلاق خطة لخفض الدعم تبلغ كلفتها 500 مليون دولار شهريا".

وفي الوقت الذي ينهار فيه اقتصاد لبنان، قال وزني إن المصرف المركزي طلب من حكومة تصريف الأعمال اتخاذ قرار بشأن الرفع التدريجي للدعم لتقنين احتياطيات النقد الأجنبي المتبقية.

المصدر: "رويترز"

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا