إصابات بالرصاص واختناق خلال مواجهات مع الجيش الإسرائيلي في قرية المغير

أصيب 6 فاسطينيين بالرصاص المطاطي والعشرات بالاختناق خلال مواجهات عنيفة اندلعت اليوم الجمعة، بين شبان فلسطينيين والجيش الإسرائيلي في قرية المغير شمال شرق رام الله وسط الضفة الغربية.

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واستهدف الجنود الشبان بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، والغاز السام، عقب احتجاجهم على إغلاق طرق وشوارع في القرية.

وكانت جرافات الجيش الإسرائيلي قد أغلقت صباح اليوم الطرق الزراعية والفرعية المؤدية للقرية.



كما أدى سكان المنطقة صلاة الجمعة في سهل القرية، إحياء لذكرى يوم الأرض والاحتجاج على إغلاق مدخل القرية الشرقي، استجابة لدعوة القوى الوطنية والإسلامية.

المصدر: دنيا الوطن