مسؤولون: قائد "إيفر جيفن" قام بمناورة خاطئة أدت لانحراف السفينة بشدة قبل جنوحها بقناة السويس

كشف مسؤولان عن أن قائد سفينة الحاويات العملاقة "إيفر جيفن"، التابعة للخط الملاحي العالمي "إيفر جرين" قام بمناورة خاطئة أدت لانحراف السفينة بشدة قبل جنوحها بشكل كامل في قناة السويس.

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ونقلت وكالة "نوفا" عن المسؤولين في فريق الإنقاذ التابع لهيئة قناة السويس، قولهما إن "قائد السفينة قام بمناورة خاطئة أدت لانحراف السفينة بشدة قبل جنوها بهذا الشكل في المجرى الملاحي لقناة السويس".

وأضاف المسؤولان أن "المناورة الخاطئة تزامنت مع العاصفة الترابية والرياح الشديدة، وكلها عوامل أدت لفقدان الرؤية وجنوح السفينة، إلا أن العوامل الجوية لم تكن مسؤولة مسؤولية كاملة عن الحادث، حيث عبرت قبل هذه السفينة نحو 12 سفينة أخرى في نفس الظروف الجوية، والتى لم تكن أبدأ عائقا أمام حركة الملاحة فى قناة السويس".

وكانت سفينة "إيفر جيفن" قد جنحت فى الكيلو 151 بالمدخل الجنوبي لقناة السويس بعدما بلغت سرعة الرياح 40 عقدة.

ونجحت فرق الإنقاذ التابعة لهيئة قناة السويس يوم الاثنين الماضي فى إعادة تعويم السفينة العملاقة والتي يبلغ طولها 400 متر، وعرضها 59 مترا، فيما تبلغ حمولتها الإجمالية 224 ألف طن.

المصدر: "نوفا"