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بالصور.. سريان قرار منع حركة المركبات يومي الجمعة والسبت في قطاع غزة

أخبار العالم العربي

بالصور.. سريان قرار منع حركة المركبات يومي الجمعة والسبت في قطاع غزة
RT
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بدأ في قطاع غزة، سريان قرار منع حركة المركبات يومي الجمعة والسبت أسبوعيا، وذلك في إطار مواجهة تطورات الحالة الوبائية لفيروس كورونا، ومن أجل الحد من ارتفاع أعداد الإصابات.

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وانتشرت الأجهزة الأمنية والشرطية منذ ساعات الصباح الأولى في كافة محافظات قطاع غزة، لتطبيق القرارات الجديدة التي اتخذتها خلية إدارة الأزمة أمس الخميس، ومن بينها منع حركة المركبات بكافة أنواعها، مع السماح للمواطنين بالتحرك الراجل حتى الساعة 9 مساء.

وتتضمن القرارات السماح بفتح المحال التجارية والمنشآت المختلفة يومي الجمعة والسبت، للذين يتمكنون من الوصول إليها بدون استخدام المركبات، كما تشمل تعليق دوام المدارس والجامعات يوم السبت.

بالصور.. سريان قرار منع حركة المركبات يومي الجمعة والسبت في قطاع غزة
RT
بالصور.. سريان قرار منع حركة المركبات يومي الجمعة والسبت في قطاع غزة
RT
بالصور.. سريان قرار منع حركة المركبات يومي الجمعة والسبت في قطاع غزة
RT

المصدر: RT+ موقع وزارة الداخلية والأمن الوطني في فلسطين

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