"أنصار الله" الحوثية تصدر تقريرها الحقوقي الأول

أصدرت الدائرة الحقوقية والقانونية في المكتب السياسي لجماعة "أنصار الله" الحوثية اليوم التقرير الحقوقي الأول بعنوان "هيروشيما اليمن".

ويتضمن التقرير 775 صفحة تحتوي على نبذة مما اعتبرتها الدائرة "جرائم العدوان بحق المدنيين والأطفال والنساء والشيوخ، موثقة بالصور وشهادات شهود العيان".

ويوثق التقرير الأول "الجرائم الوحشية التي ارتكبتها دول العدوان بحق المدنيين في اليمن على الستة الأعوام الماضية".

وفي التدشين قال رئيس الدائرة الحقوقية لـ"أنصار الله" عبد الوهاب المحبشي إن "التقرير يوثق جرائم تحالف العدوان بحق المدنيين ويرد على الكثير من الأسئلة حول بشاعة العدوان".

وأوضح أن "هذا الإصدار ستليه إصدارات أخرى، توثق جرائم العدوان الأمريكي السعودي الإماراتي التي طالت المنشآت والأعيان المدنية والمصانع وصالات الأعراس والأسواق ودُور العبادة وغيرها من الجرائم".

وأكد المحبشي أن "اليمنيين بصمودهم وثباتهم وعدالة قضيتهم، سينتصرون لا محالة على العدو الأمريكي السعودي باعتبارهم أصحاب حق".

فيما استعرض مسؤولا الوحدة الحقوقية عبد الوهاب الوشلي وأحمد أبو حمراء محتويات التقرير الذي يتناول "مجموعة من الجرائم بحق المدنيين".

وأشارا إلى أن "التقرير يتضمن من خلال ثلاثة محاور، قواعد القانون الدولي وانتهاكات العدوان لها والذرائع المزعومة لدول العدوان وجرائم دول العدوان كما يرويها فريق التوثيق والضحايا والشهود".

ولفتا إلى أن "التقرير احتوى على نماذج مصورة لجرائم دول العدوان الأمريكي السعودي، إضافة إلى قائمة باستهداف طيران تحالف العدوان للمدنيين والأعيان المدنية".

وأفادا بأن التقرير تناول أيضا "انتهاكات وجرائم العدوان بحق الأسرى والمحتجزين، وتوثيق أكثر من ألف و200 صورة معظمها لضحايا من الأطفال وأكثر من أربعة آلاف واقعة استهدفت المدنيين".

المصدر: "المسيرة" + RT