واشنطن ترحب بإقرار الموازنة المالية للعراق

أعلنت السفارة الأمريكية في العراق، اليوم الخميس، ترحيب واشنطن بإقرار الموازنة المالية للدولة العراقية.

وذكرت السفارة في بيان صحفي: "يسعدنا أن العراق قد أقر موازنة 2021 ويمكنه الآن المضي قدما على طريق تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية التي ستؤدي إلى تحقيق المزيد من الازدهار والأمن".

وأضافت: "تتطلع الولايات المتحدة إلى استمرار شراكتنا مع العراق والشعب العراقي".

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ويوم أمس أقر البرلمان العراقي الموازنة المالية الاتحادية لسنة 2021 والتي بلغت 164.4 تريليون دينار (112 مليار دولار أمريكي)، وبعجز مالي بلغ 63 تريليون دينار (43 مليار دولار أمريكي).

المصدر: RT