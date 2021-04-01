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تواصل ارتفاع أعداد المصابين بفيروس كورونا في السعودية

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تواصل ارتفاع أعداد المصابين بفيروس كورونا في السعودية
Reuters
أرشيف
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أعلنت وزارة الصحة⁩ السعودية عن تسجيل 590 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

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كما أفادت الوزارة في بيان لها عبر صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" اليوم الخميس، بتسجيل 7 حالات وفاة، و386 حالة تعافي من الفيروس.

وبذلك يصبح العدد الإجمالي للإصابات بالوباء في المملكة 390597 حالة، والوفيات 6676 حالة، أما عدد الحالات المتعافية فبلغ 378469 حالة.

وأمس الأربعاء، أعلنت وزارة الصحة السعودية عن تسجيل 585 إصابة جديدة بالفيروس و6 حالات وفاة جديدة.

من جهته، قال وزير الإعلام السعودي المكلف، ماجد القصبي، إنه سيتم تطعيم جميع المواطنين والمقيمين في المملكة بلقاح كورونا بنهاية هذا العام.

وتجاوز عدد جرعات اللقاح المضاد للوباء المعطاة في المملكة 4 ملايين جرعة، خلال فترة وجيزة منذ وصول أولى دفعات اللقاح.

المصدر: RT

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