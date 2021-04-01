الرئيس الفلسطيني يرفض الرد على مكالمة من وزير الخارجية الأمريكي

أفاد محرر الشؤون الفلسطينية بهيئة البث الإسرائيلية "كان" غال بيرغر، اليوم بأن الرئيس محمود عباس رفض الرد على مكالمة هاتفية من وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن قبل نحو شهر ونصف.

إقرأ المزيد

وكان تبرير الرئيس الفلسطيني، أنه بحسب البروتوكولات الدولية المتعارف عليها، على الرئيس الأمريكي جو بايدن، أن يتصل به وليس وزير خارجية الولايات المتحدة، حسبما أفاد محرر الشؤون الفلسطينية في هيئة البث الإسرائيلية "كان".

وحتى الآن لم تجر محادثة هاتفية بين عباس وبايدن منذ دخول الأخير البيت الأبيض رئيسا للولايات المتحدة الأمريكية.

وأكد بيرغر أن الإدارة الأمريكية تدرس تحويل حوالي 40 مليون دولار من المساعدات للسلطة الفلسطينية وتجديد المساعدة المالية للمفوضية السامية للأمم المتحدة لفلسطين (الأونروا) بشكل جزئي.

المصدر: "معا"