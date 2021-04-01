الجيش الإسرائيلي يداهم منزل أسير مقدسي بعد ساعات من إطلاق سراحه

أفرجت إسرائيل، اليوم الخميس، عن أسير من حي راس العامود بالقدس، بعد قضائه 11 عاما في سجونها.

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ونقلت وكالة "وفا" عن مصادر محلية، بأن إدارة "سجن رامون" أفرجت عن الأسير المقدسي غازي محمد عبد الفتاح كنعان (48 عاما)، من أمام بوابة سجن رامون الصحراوي، وهو كان قد اعتقل في الرابع من نيسان عام 2010.

واقتحمت القوات الاسرائيلية منزل كنعان في رأس العامود، يوم أمس الأربعاء، وهددت بإعادة اعتقاله في حال تم تنظيم حفل استقبال له.

الاحتلال يفرج عن أسير مقدسي بعد 11 عاما من الاعتقال



القدس 1-4-2021 وفا- أفرجت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، عن أسير من حي راس العامود بالقدس المحتلة، بعد قضائه 11 عاما في سجونها.

التفاصيل: https://t.co/686h0Nqurlpic.twitter.com/QMDynzJYgW — Wafa News Agency (@WAFA_PS) April 1, 2021

المصدر: "وفا"