وزير الداخلية السعودي: أمن العراق جزء لا يتجزأ من أمن المملكة ‏

قال وزير الداخلية السعودي إن التعاون الأمني بين بلاده والعراق يشهد ‏تطورا مستمرا، مشيرا إلى أن ذلك يعد شاهدا على إيمان المملكة العميق بأن أمن العراق جزء لا يتجزأ من أمن ‏المملكة‎.‎

وقال الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف، في تغريدة عبر "تويتر": "زيارة دولة رئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي للمملكة استجابة ‏لدعوة خادم الحرمين الشريفين، ولقائه بولي العهد، تأكيد على عمق العلاقات بين البلدين الشقيقين، وحرص ‏قيادتي البلدين على تعزيزها في المجالات كافة".

وأكد وزير الداخلية السعودي أن "التعاون الأمني بين المملكة والعراق يشهد ‏تطورا مستمرا وتنسيقا وثيقا، وتحققت من خلاله نجاحات في شتى الملفات الأمنية"، مشيرا إلى أن ذلك "يعد شاهدا على إيمان المملكة العميق بأن أمن العراق جزء لا يتجزأ من أمن ‏المملكة‎."‎

زيارة دولة رئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي للمملكة استجابة لدعوة سيدي خادم الحرمين الشريفين، ولقائه بسمو سيدي ولي العهد، تأكيد على عمق العلاقات بين البلدين الشقيقين، وحرص قيادتي البلدين على تعزيزها في المجالات كافة. — عبدالعزيز بن سعود بن نايف Abdulaziz bin Saud (@AbdulazizSNA) March 31, 2021

المصدر: RT