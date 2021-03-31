الصدر: نتمنى أن تكون الموازنة بعيدة عن متناول الفاسدين

قال زعيم التيار الصدري في العراق مقتدى الصدر إنه بعد إقرار الموازنة داخل قبة مجلس النواب، نتمنى أن تكون هذه الموازنة بعيدة عن متناول الفاسدين وأن تكون هناك جدية في تنفيذ بنودها.

وكتب الصدر في تغريدة عبر "تويتر": "بعد إقرار الموازنة داخل قبة مجلس النواب نتمنى أن تكون هذه الموازنة بعيدة عن متناول الفاسدين وأن تكون هناك جدية في تنفيذ بنودها ولا سيما المشاريع الخدمية المتلكئة وغيرها وإلا سيصاب الشعب مرة أخرى بخيبة أمل.. وقد أعذر من أنذر".

المصدر: RT