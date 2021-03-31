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رئيس هيئة قناة السويس يتحدث عن تحد جديد يضاهي أزمة السفينة الجانحة

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رئيس هيئة قناة السويس يتحدث عن تحد جديد يضاهي أزمة السفينة الجانحة
Reuters
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قال الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس إن المرشدين والأطقم المعاونة يعملون على مدار 24 ساعة دون إجازات، لإعادة إطلاق حركة السفن بالوتيرة المعتادة عبر السويس.

وأوضح ربيع في حديث لفضائية "الحياة" أن ما يتم حاليا تحد جديد يضاهي تحدي تعويم السفينة الجانحة، مشيرا إلى أنه من المقرر الانتهاء من فض الاشتباك في القناة مساء الجمعة المقبلة أو صباح السبت على الأكثر.

وبين أن إجمالي السفن العالقة المتبقية 175 سفينة، مشيرا إلى أنه سيتم إدخال 87 واحدة غدا.

وذكر أنه يتم التفكير في منح تخفيضات للسفن الموجودة في القناة والمتضررة من جنوح السفينة البنمية، وقال: "لن نستغل الموقف.. هؤلاء عملاؤنا وسنساعدهم".

المصدر: "شروق نيوز"

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