"طيران الإمارات" تطلق خدمة زفاف خاصة على متن "إيرباص أيه 380" العملاقة

كشفت شركة "طيران الإمارات" عن أنها ستطلق خدمة زفاف خاصة على متن طائراتها من طراز "إيرباص أيه 380" العملاقة.

وقالت الناقلة عبر حسابها على "فيسبوك": "يسرنا إطلاق خدمة زفاف خاصة للذين يرغبون في عقد قرانهم على ارتفاع 40 ألف قدم.. سنأخذ الحب إلى آفاق جديدة!".

وأضافت أن الخدمة الجديدة ستكون متاحة اعتبارا من 1 أبريل 2021، موضحة أنه يمكن للراغبين بذلك التخطيط ليومهم المثالي على متن الطائرة العملاقة، المتوفرة على مسارات محددة.

وبحسب الإعلان المنشور على صفحة الناقلة، تظهر صورة لعروسين وعلامة على شكل القلب بيضاء اللون بتاريخ الأول من أبريل من عام 2021.

We're taking love to new heights! Emirates is pleased to launch a special Wedding Service for those who want to tie the... Publiée par Emirates sur Mercredi 31 mars 2021

وتسبب الإعلان في إثارة الجدل بين متابعي الناقلة على حسابات التواصل الاجتماعي، نظرا لتزامنه مع تاريخ الأول من أبريل وهو مناسبة تقليدية في عدد من الدول وتعارف الناس عليها على أنها "كذبة أبريل".

واعتبر البعض الإعلان مزحة من طيران الإمارات لمعايدة متابعيها بطريقة مريحة، فيما رجح آخرون أن يكون ذلك حقيقة في ظل الخدمات الاستثنائية والمتميزة التي تقدمها الناقلة.

المصدر: وسائل إعلام إماراتية