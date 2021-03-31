 
مباشر

انتشال 8 جثث من محطة للصرف الصحي بالجزائر

أخبار العالم العربي

انتشال 8 جثث من محطة للصرف الصحي بالجزائر
Reuters
انتشال 8 جثث من داخل محطة للصرف الصحي بالجزائر
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/q36t

أفادت تقارير محلية في الجزائر اليوم الأربعاء بانتشال 8 جثث من محطة للصرف الصحي بمحاذاة سجن واد غير بولاية بجاية شرقي البلاد، في إطار عملية ما زالت متواصلة.

وتم نقل الجثث إلى مشرحة خليل عمران لمعرفة أسباب الوفاة، وفتح تحقيق من قبل مصالح الدرك الوطني لمعرفة حيثيات الحادث.

وكشفت صفحة "بجاية، كن المراقب" على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، عن نجاة أحد أفراد جهاز الدفاع المدني خلال عملية الإنقاذ.

وأضافت أن الضحايا تعرضوا للاختناق بالغاز خلال قيامهم بعملية تنظيف داخل المحطة.

وأوضح أن فرقة الغطاسين التابعة لجهاز الدفاع المدني تواصل البحث عن مزيد من الضحايا المحتملين.

المصدر: وسائل إعلام جزائرية

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا