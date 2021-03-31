غرق امرأتين وثلاثة أطفال في انقلاب قارب قبالة الساحل الليبي

قال مسؤول أممي يوم الأربعاء إن قاربا يقل عشرات المهاجرين انقلب قبالة الساحل الليبي مما أدى إلى غرق امرأتين وثلاثة أطفال، في أحدث فاجعة لمهاجرين يسعون إلى حياة أفضل في أوروبا.

وقالت صفاء مسهلي المتحدثة باسم المنظمة الدولية للهجرة، إن الحادث وقع في وقت متأخر من يوم الثلاثاء، مشيرة إلى أن قارب صيد وخفر السواحل الليبيين تمكنوا من إنقاذ حوالي 77 مهاجرا وأعادوهم إلى الشاطئ.

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وأوضحت مسهلي أنه تم اعتراض ما مجموعه 400 مهاجر وإعادتهم إلى ليبيا في وقت متأخر من يوم الثلاثاء، ونقلوا إلى مراكز احتجاز.

وفقا للمنظمة الدولية للهجرة، تم اعتراض ما لا يقل عن 480 مهاجرا وإعادتهم إلى ليبيا يوم الأحد.

وغرق السفينة يوم الثلاثاء كان الأحدث على طول طريق الهجرة في وسط البحر المتوسط، حيث أفادت تقارير بوفاة أكثر من 55 مهاجرا الشهر الماضي قبالة سواحل ليبيا.

وبرزت ليبيا كنقطة عبور رئيسية للمهاجرين الفارين من الحرب والفقر في إفريقيا والشرق الأوسط في أعقاب الانتفاضة التي دعمها الناتو والتي أطاحت بالزعيم معمر القذافي ومقتله عام 2011.

المصدر: أ ب