تجمع أهل القضارف يرفض المبادرة الإماراتية لحل النزاع بين السودان وإثيوبيا

رفض تجمع أهل القضارف في السودان، المبادرة الإماراتية لحل النزاع بين السودان وإثيوبيا في منطقة الفشقة، معلا السبب بأنه "لم يتم أشراكنا ونرفض أي مبادرة لم نشارك فيها".

وقال الناطق الرسمي للتجمع مبارك النور، إن "التجمع رفض المبادرة الإماراتية لحل الخلاف مع إثيوبيا في منطقة الفشقة الحدودية.. نحن أصحاب المصلحة ولا نعرف تفاصيل المبادرة".

وأضاف: "الضرر الذي تعرض له مواطنو الفشقة يعادل 30 مليار دولار، طيلة فترة احتلال الفشقة"، مشيرا إلى أن "القوات المسلحة استردت 75% من الأراضي التي سيطرت عليها القوات الإثيوبية وتبقى 25%".

وتابع: "أن تحرير الفشقة محتاج لتنمية وتوطين المواطنين في الشريط الحدودي وتسليمها لأصحابها لزراعتها هذا الخريف وتسهيل التمويل اللازم لهم".

وكشف المؤتمر الصحفي للتجمع في فندق "بردايس"، عن منبر تفاوضي جديد مع الحكومة لاستكمال سلام الشرق، مشيرا إلى أنه "يمكن تعديل أو إلغاء سلام شرق السودان واستكمال النواقص إذا دعت الضرورة".

ودعا مؤتمر تجمع أهل الغضارف، إلى "رتق النسيج الاجتماعي والسلام المجتمعي الشامل دون استثناء لأحد"، مطالبين بمنبر تفاوضي جديد.

محمد أبو العمرين - السودان

المصدر: "تسامح نيوز"