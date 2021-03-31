الأسير فؤاد الشوبكي يعلن انسحابه من قائمة "فتح"

أعلن الأسير فؤاد الشوبكي انسحابه من لائحة حركة "فتح" للانتخابات التشريعية المقبلة المقررة في 22 مايو المقبل، محذرا من تكرار أخطاء الانتخابات السابقة.

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وقال الشوبكي إن "انسحابه من قائمة الحركة، ليس لأي دافع أو هدف شخصي ولكن لفتح المجال لمن يرى في نفسه القدرة على العطاء والوفاء باالتزمات هذا الشعب والوطن".

وإذ لفت الشوبكي إلى أنه "تشرف بوضع اسمه في قائمة الشخصيات التي ستمثل حركة فتح في قطاع غزة"، أكد أن "المصلحة العامة للحركة فوق كل اعتبار"، وأن "كله ثقة بقيادة حركة فتح الحكيمة وبأن ما تتخذه من قرارات سيصب حتما في صالح القضية الفلسطينية أولا ومن ثم في صالح الأسرى الفلسطينيين".

وختم الأسير الشوبكي بالقول إن "تغليب المصلحة الوطنية هم واجب وطني وديني وأخلاقي، ويجب على جميع الكوادر الالتزام به حتى لا تتكرر الأخطاء السابقة التي انسقنا إليها في الانتخابات السابقة، وأنا على ثقة ويقين بأن قيادة فتح قادرة على النجاح والفوز بهذه الإنتخابات ومن ثم السعي من أجل إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف وتحرير كل الأسرى والمعتقلين".

المصدر: RT

