الأسير فؤاد الشوبكي يعلن انسحابه من قائمة "فتح"
أعلن الأسير فؤاد الشوبكي انسحابه من لائحة حركة "فتح" للانتخابات التشريعية المقبلة المقررة في 22 مايو المقبل، محذرا من تكرار أخطاء الانتخابات السابقة.
وقال الشوبكي إن "انسحابه من قائمة الحركة، ليس لأي دافع أو هدف شخصي ولكن لفتح المجال لمن يرى في نفسه القدرة على العطاء والوفاء باالتزمات هذا الشعب والوطن".
وإذ لفت الشوبكي إلى أنه "تشرف بوضع اسمه في قائمة الشخصيات التي ستمثل حركة فتح في قطاع غزة"، أكد أن "المصلحة العامة للحركة فوق كل اعتبار"، وأن "كله ثقة بقيادة حركة فتح الحكيمة وبأن ما تتخذه من قرارات سيصب حتما في صالح القضية الفلسطينية أولا ومن ثم في صالح الأسرى الفلسطينيين".
وختم الأسير الشوبكي بالقول إن "تغليب المصلحة الوطنية هم واجب وطني وديني وأخلاقي، ويجب على جميع الكوادر الالتزام به حتى لا تتكرر الأخطاء السابقة التي انسقنا إليها في الانتخابات السابقة، وأنا على ثقة ويقين بأن قيادة فتح قادرة على النجاح والفوز بهذه الإنتخابات ومن ثم السعي من أجل إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف وتحرير كل الأسرى والمعتقلين".
المصدر: RT