ولي العهد الكويتي يتلقى من نظيره السعودي رسالة شفوية

تلقى ولي عهد دولة الكويت مشعل الأحمد الجابر الصباح، رسالة شفوية من نظيره السعودي الأمير محمد بن سلمان حول العلاقات بين البلدين وسبل تنميتها وتعزيزها في مختلف المجالات.

والرسالة التي نقلها الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز آل سعود وزير الدولة عضو مجلس الوزراء بالمملكة العربية السعودية، خلال استقبال ولي العهد الكويتي له اليوم، عرضت القضايا ذات الاهتمام المشترك وآخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.

المصدر: "الشرق"