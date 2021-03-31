عون: "يا ريت ورتت بستان جدي وما عملت رئيس جمهورية"

أعرب الرئيس اللبناني، ميشال عون، عن خشيته من "الخطر المحدق" بالبلاد، مشيرا إلى أنه "يتمنى لو أنه ورث بستان جده، مقابل عمله كرئيس جمهورية"، وفق قناة "الجديد" اللبنانية.

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وحول وصفه بـ"التسونامي"، قال عون لـ"الجديد: "بس رجعت بالـ2005 قالو عني تسونامي صحيح، وقدرت أقضي على جزء كبير من الاقطاع السياسي، وما بقى إلا كم واحد".

وفي جوابه عن سؤال "هل تقصد بذلك أن ميشال عون التسونامي كبلته رئاسة الجمهورية؟"، أجاب عون: "ما كنت متخيل أنه رح كون مكبل هلقد، ما كنت متوقع إنو المنظومة هلقد مطوقة ومحصنة، حتى بالقضاء وهي المرجع الذي اعتمدناه لخوض معاركنا، تبين أنها حلقات، حتى لو تجاوزنا حلقة واحدة، نصطدم بعقبات وحلقات كثيرة"، بحسب القناة.

وعما إذا ما كان لدى عون مفاضلة "بين الجنرال التسونامي المتحرر من كل قيد، والرئيس المكبل"، صرح الرئيس اللبناني: "من فترة قلتلها لمرتي يا ريت ورتت بستان جدي وما عملت رئيس جمهورية"، وفق ما ذكرنه "الجديد".

وأفادت قناة "الجديد" اللبنانية بأن ميشال عون "كرر ما ردده مرارا وما يؤمن هو به، وهو أنه سيسلم بلداً أفضل من الذي استلمته"، لافتة إلى أنه "يخشى أن الكلفة ستكون مرتفعة جدا ربما الفوضى قبل ذلك".

المصدر: "الجديد"