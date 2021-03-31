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قناة السويس: 81 سفينة عبرت القناة في الاتجاهين

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قناة السويس: 81 سفينة عبرت القناة في الاتجاهين
Reuters
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قالت هيئة قناة السويس، إن العدد الإجمالي للسفن التي عبرت القناة في الاتجاهين اليوم الأربعاء، بلغ 81 سفينة.

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وقال رئيس الهيئة أسامة ربيع، إن القناة تعمل على مدار الساعة للتعامل مع تكدس السفن، فيما يحاول الممر المائي الانتهاء من عبور كل السفن التي توقفت بسبب جنوح سفينة حاويات في مجرى القناة الأسبوع الماضي. 

وكان ربيع أعلن أنه لن يسمح لأي شخص بالنزول من سفينة "إيفر جيفن" أو الصعود على متنها لحين الانتهاء من التحقيقات، التي تبدأ اليوم الأربعاء.

ولفت إلى أن هذا الإجراء من شأنه الحيلولة دون حدوث أي تغيير في الأطقم، لأن الجميع سيتم استجوابه خلال التحقيقات، لا سيما وأن هناك "عدم تعاطي" مع الطلبات التي قدمتها الهيئة للسفينة الجانحة والشركتين المالكة والمشغلة لها.

المصدر: رويترز 

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