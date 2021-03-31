كتائب "المقاومة الوطنية" تعلن خوضها اشتباكا مسلحا مع القوات الإسرائيلية بوسط قطاع غزة

أعلنت كتائب "المقاومة الوطنية الجناح العسكري للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين" عن خوض مقاتليها صباح اليوم، اشتباكا مسلحا مع القوات الإسرائيلية وآلياته بشرق دير البلح بوسط قطاع غزة.

إقرأ المزيد

وفي بيان لها، أفادت كتائب "المقاومة الوطنية" بأن "مقاتليها اشتبكوا بالأسلحة الرشاشة مع قوات الاحتلال وآلياته المتوغلة لمسافة 60 مترا بشرق دير البلح بوسط القطاع، ما أدى إلى انسحاب الآليات العسكرية إلى داخل السياج الحدودي الفاصل"، مؤكدة أن "مقاتليها انسحبوا من مكان الاشتباك إلى قواعدهم بسلام".

وأشارت إلى أن "هذه العملية تأتي في إطار تصديها لعدوان الاحتلال، والدفاع عن أبناء الشعب الفلسطيني، بكل الإمكانيات والوسائل المتاحة".

وحذرت الكتائب في ختام بيانها، من أنها "لن تسمح للاحتلال بالتمادي في عدوانه وخروقاته المتواصلة، لا سيما توغلاته داخل حدود قطاع غزة، واستهداف المزارعين في حقولهم والصيادين في عرض البحر".

المصدر: "معا" + RT