من السويس إلى إثيوبيا.. قراءة مصرية في "رسائل السيسي"

علق برلمانيون ومسؤولون مصريون على تصريحات الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، بشأن إثيوبيا، وحول موقف القاهرة تجاه إجراءات إثيوبيا بملف سد النهضة.

إقرأ المزيد

وفي حديث لـRT، قال النائب مصطفى بكري: "الموقف الذي أعلنه الرئيس، عبد الفتاح السيسي، بخصوص المفاوضات مع إثيوبيا، هو تأكيد علي حقوق مصر المائية، ورفض العنجهية الإثيوبية، وهي رسالة تحذير للطرف الإثيوبي مفادها أن الأمن المائي لمصر خط أحمرـ وأن مصر قادرة علي صيانة حقوقها المائية"، لافتا إلى أن "هذا الموقف لا يعني تخلي مصر عن موقفها تجاه الحل السياسي لأزمة سد النهضة، وأن مصر ضد أساليب المراوغة لإطالة الوقت وإتمام الملء الثاني لسد النهضة".

ونوه بأن "الرئيس السيسي حذر العالم كله من أن استمرار اثيوبيا في مواقفها، سوف يتسبب في حالة عدم استقرار في المنطقة".

من جانبه، صرح النائب، علاء عصام الجعودي، لـRT قائلا: "الدولة عبرت عبر سلطتها أكثر من مرة، عن أن قضية سد النهضة قضية وجود، وعن تعامل الجانب الإثيوبي مع الموضوع بنوع من عدم الاكتراث للبحث عن مصالحهم السياسية الضيقة"، مضيفا أنه "رغم صبر الرئيس السيسي ورغبته الحثيثة لتقدم العلاقات مع دولة إفريقية شقيقة، إلا أن الحكومة الإثيوبية تصورت أن الدول التي استخدمتها كورقة تفاوض وضغط علي مصر لتحقيق مصالحها ستحميها".

وتابع: "ما قاله الرئيس السيسي رسالة للحكومة الإثيوبية، مفادها أن الجيش المصري والدولة القوية لا تخشي كل هذه المؤامرات، وتستطيع أن تهزم كل هذه الرعونة الإثيوبية"، موضحا أن "مصر استطاعت عبر سنين قليلة أن تنوع من مصادر التسليح، واستطاعت أن ترفع من كفاءة الجيش لأن يصبح الجيش رقم 13 في العالم حسب التصنيفات العالمية، وأن مصر تمتاز بسلاح طيران وبحرية وقوات برية قوية جدا، وأنه لا يوجد دولة في العالم قادرة علي تهديد أمنها القومي المائي".

وأضاف: "بالعقل والمنطق، لا يوجد أي داع لملء السد في 3 سنوات، وإذا لم تقم إثيوبيا بملء السد خلال 7 سنوات، والتزمت بحصة مصر في المياه، وحافظت على حقوقنا كدولة، وحقوق السودان الشقيق، فسوف تكون إثيوبيا الخاسرة، ولن تحقق أي نجاح اقتصادي أو سياسي من وراء هذا التعجل والمكابرة".

من جهة أخرى، علق اللواء تامر الشهاوي، وهو عضو سابق في مجلس النواب المصري السابق وعضو لجنه الدفاع والأمن القومي، على تصريحات السيسي، وأوضح لـRT قائلا: "الرئيس أوجز سياسة مصر نحو أزمه سد إثيوبيا في كلماته فيها" وأردف الشهاوي: "عبارات الرئيس كانت شديده الوضوح، ولعلها المرة الأولى التي يتحدث فيها الرئيس عن تلك الإشكالية بهذا الوضوح وبشكل مباشر"، ذاكرا أن "مصر أثبتت خلال الأعوام الأخيرة أنها تملك أوراق تفاوضية جيدة على كافه الأصعدة، وتمارس سياسات منضبطة، وتعتمد إلى حد كبير في سياستها الخارجية على سياسه النفس الطويل، وحققت مكاسب سياسية في مسارات متعددة، وكان همها تغيير نظرة الغرب لثورة المصريين في يونيو 2013، وكذا على الصعيد الإقليمي، سواء الملف التركي أو الليبي، وملفات أخرى متعددة".

ناصر حاتم - القاهرة

المصدر: RT











