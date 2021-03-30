تمديد الحجر 15 يوما في 9 ولايات جزائرية

أعلن رئيس الوزراء الجزائري عبد العزيز جراد أن الحكومة قررت تمديد الحجر الصحي 15 يوما في تسع ولايات، مع تعديل مواقيت الحجر من الساعة 23:00 ليلا إلى غاية 04:00 صباحا.

وأوضحت الحكومة أن إجراء الحجر الجزئي المنزلي سيطبق من الساعة الحادية عشرة ليلا إلى الساعة الرابعة من صباح اليوم الموالي على ولايات باتنة، بسكرة، البليدة، تبسة، تيزي وزو، الجزائر العاصمة، جيجل، سيدي بلعباس، ووهران.

وقالت إن "هذه التدابير تندرج ضمن هدف الحفاظ على صحة المواطنين وحمايتهم من أي خطر لانتشار فيروس كورونا وترمي إلى تكييف النظام الحالي للحماية والوقاية وفقا لتطور الوضع الوبائي".

المصدر: radio algerie