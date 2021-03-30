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إعفاء رئيس النيابة العسكرية الكلية في بنغازي من مهامه

أخبار العالم العربي

إعفاء رئيس النيابة العسكرية الكلية في بنغازي من مهامه
Reuters
إعفاء رئيس النيابة العسكرية الكلية في بنغازي من مهامه
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قرر المدعي العام العسكري الليبي التابع للقيادة العامة اللواء فرج الصوصاع إعفاء رئيس النيابة العسكرية الكلية بنغازي العقيد علي أحمد ماضي من مهامه.

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وأعفي رئيس النيابة العسكرية الكلية بنغازي من مهامه لمخالفته تعليمات تتعلق بتصريحات خاطئة حول الوضع الصحي للقائد الميداني بالقوات الخاصة، المقدم محمود مصطفى الورفلي، الذي قتل قبل أيام.

وكان ناطق باسم "الجيش الوطني الليبي" أكد اليوم الأربعاء "مقتل القائد العسكري محمود الورفلي في بنغازي".

وتوفي الورفلي بعد تعرض سيارته لوابل من الرصاص بالقرب من جامعة العرب الطبية في بنغازي، فيما أصيب شقيقه في الهجوم، ونقل إلى العناية المركزة.

وكانت وزارة الخزانة الأمريكية أدرجت الورفلي في ديسمبر 2019 على قائمتها الخاصة بالعقوبات، متهمة إياه بارتكاب انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان.

ناصر حاتم ـ الملف الليبي

المصدر: RT

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