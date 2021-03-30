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بالصور.. عراك في مجلس الأمة الكويتي

أخبار العالم العربي

بالصور.. عراك في مجلس الأمة الكويتي
Reuters
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شهدت جلسة مجلس الأمة الكويتي، اليوم الثلاثاء، تشابكا بالأيدي بين النائبين، سلمان الحليلة وصالح المطيري، عقب مشادة حادة وتوتر بين النواب الذين انقسمت مواقفهم تجاه الجلسة.

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ورفع رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم الجلسة لمدة ربع ساعة على خلفية الاشتباك بين النواب.

وأدت الحكومة الكويتية برئاسة الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، اليوم الثلاثاء، اليمين الدستورية، أمام مجلس الأمة، وذلك لمباشرة أعمالها في مجلس الأمة، وفقا للمادة 91 من الدستور.

بالصور.. عراك في مجلس الأمة الكويتي
alqabas
بالصور.. عراك في مجلس الأمة الكويتي
بالصور.. عراك في مجلس الأمة الكويتي
بالصور.. عراك في مجلس الأمة الكويتي
بالصور.. عراك في مجلس الأمة الكويتي
بالصور.. عراك في مجلس الأمة الكويتي
بالصور.. عراك في مجلس الأمة الكويتي
بالصور.. عراك في مجلس الأمة الكويتي
بالصور.. عراك في مجلس الأمة الكويتي
بالصور.. عراك في مجلس الأمة الكويتي

المصدر: القبس

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