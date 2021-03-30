التحالف العربي يعلن تدمير طائرتين مفخختين أطلقهما الحوثيون باتجاه السعودية

تابعوا RT على

أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية، عن اعتراض وتدمير طائرتين مسيرتين مفخختين، أطلقتهما جماعة أنصار الله (الحوثيون) باتجاه السعودية.

إقرأ المزيد

وأشار التحالف إلى "اعتراض إحدى الطائرتين بالأجواء اليمنية، والأخرى قبل محاولة استهداف المدنيين بجازان".

#عاجل

التحالف: اعتراض وتدمير طائرتين دون طيار مفخختين أطلقتهما المليشيا الحوثية الإرهابية باتجاه المملكة.#واس_عام — واس العام (@SPAregions) March 30, 2021

#عاجل

التحالف: اعتراض إحدى الطائرتين بالأجواء اليمنية والأخرى قبل محاولة استهداف المدنيين بجازان. #واس_عام — واس العام (@SPAregions) March 30, 2021

وقال: "استمرار محاولات المليشيا العدائية لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية"، لافتا إلى أن "التحالف يتخذ الإجراءات العملياتية اللازمة لحماية المدنيين بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني".

المصدر: "واس"