التحالف العربي يعلن تدمير طائرتين مفخختين أطلقهما الحوثيون باتجاه السعودية
أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية، عن اعتراض وتدمير طائرتين مسيرتين مفخختين، أطلقتهما جماعة أنصار الله (الحوثيون) باتجاه السعودية.
وأشار التحالف إلى "اعتراض إحدى الطائرتين بالأجواء اليمنية، والأخرى قبل محاولة استهداف المدنيين بجازان".
#عاجل— واس العام (@SPAregions) March 30, 2021
التحالف: اعتراض وتدمير طائرتين دون طيار مفخختين أطلقتهما المليشيا الحوثية الإرهابية باتجاه المملكة.#واس_عام
#عاجل— واس العام (@SPAregions) March 30, 2021
التحالف: اعتراض إحدى الطائرتين بالأجواء اليمنية والأخرى قبل محاولة استهداف المدنيين بجازان. #واس_عام
وقال: "استمرار محاولات المليشيا العدائية لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية"، لافتا إلى أن "التحالف يتخذ الإجراءات العملياتية اللازمة لحماية المدنيين بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني".
المصدر: "واس"