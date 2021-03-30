المسحة الأخيرة سلبية.. الرئاسة السورية تعلن انتهاء العزل الصحي للأسد وعقيلته بعد تعافيهما من كورونا

أعلنت الرئاسة السورية اليوم الثلاثاء، أن الرئيس بشار الأسد وزوجته أسماء، أظهرا نتائج سلبية لمسحة فيروس كورونا وقد عادا إلى مزاولة عملهما بشكل طبيعي.

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وقالت الرئاسة عبر موقع على "تويتر" إنه "بعد انتهاء فترة الحجر الصحي وزوال أعراض الإصابة بفيروس كوفيد -19 وظهور القيم السلبية لمسحة PCR التي تم إجراؤها للرئيس الأسد وزوجته، فإنهما يعودان بدءا من اليوم لمزاولة عملهما بشكل طبيعي.

بعد انتهاء فترة الحجر الصحي وزوال أعراض الإصابة بفيروس كوفيد -19 وظهور القيم السلبية لمسحة الـ PCR التي تم إجراؤها لهما..

الرئيس #بشار_الأسد والسيدة #أسماء_الأسد يعودان بدءًا من اليوم لمزاولة عملهما بشكل طبيعي. مع تمنياتهما لكل المرضى بالشفاء العاجل. pic.twitter.com/CLoUOUjltT — Syrian Presidency (@Presidency_Sy) March 30, 2021

وكانت الرئاسة السورية أعلنت مطلع مارس أن الأسد وعقيلته أسماء أصيبا بفيروس كورونا، وأكدت في بيان أصدرته وقتها أنهما بصحة جيدة وحالتهما مستقرة.

وأضافت الرئاسة أنهما "سيتابعان عملهما خلال قضائهما فترة الحجر الصحي المنزلي التي ستستمر إلى أسبوعين أو ثلاثة أسابيع".

ومنذ ذلك الإعلان سرت شائعات كثيرة حول صحة الرئيس السوري، منها ما يتعلق بنقل الأسد إلى موسكو لتلقي العلاج، وهو ما نفاه السفير السوري لدى روسيا رياض حداد، وأكد أن الأسد "موجود في سوريا".

المصدر: RT