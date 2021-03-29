أثار ذعر السكان.. اندلاع حريق هائل في أحد العقارات بمنطقة الطالبية بالجيزة (صور + فيديو)

تمكنت الحماية المدنية بمديرية أمن الجيزة المصرية من السيطرة على حريق هائل شب مساء الاثنين داخل عقار بمنطقة كفر طهرمس بمنطقة الطالبية، وتم تحرير محضر وأحيل للنيابة العامة للتحقيق.

وفي التفاصيل، تلقت شرطة النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغا باشتعال النيران أسفل عقار سكني، فانتقل رجال الحماية المدنية بصحبة 4 سيارات إطفاء إلى مكان البلاغ، وجرى وضع كردون أمني حول الحريق، والسيطرة عليه ومنعت انتقاله إلى باقي أجزاء العقار.

وبالفحص تبين أن الحريق لم يسفر عن خسائر في الأرواح.

وأكدت التحريات الأولية في الحادث أن ماسا كهربائيا وراء الاشتعال شقة بالدور الأرضي بالعقار بمنطقة الطالبية فيصل الآن، وسط حالة من الذعر من سكان العقار بسبب ألسنة اللهب الشديدة.

واستمعت الأجهزة الأمنية إلى أقوال صاحب الشقة المشتعلة وعدد من شهود العيان للتعرف على أسباب اشتعال النيران وللتأكد من عدم وجود شبهة جنائية وراء الحادث.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي العديد من الفيديوهات التي توثق اشتعال النيران في أحد العقارات بمنطقة الطالبية فيصل، وسط حالة كبيرة من الذعر صاحبت ألسنة اللهب الشديدة.

عاجل. اتش نيوز

شب حريق هائل داخل أحد المخازن أسفل عقار في كفر طهرمس بالجيزه وتواصل قوات الدفاع المدني السيطره على النيران ومنع امتدادها الى الطوابق العليا pic.twitter.com/dstqYgIZfN — Hany elnono (@elnono_hany) March 29, 2021

المصدر: وائل إعلام مصرية