مصر.. حبس المتهم بتشويه وجه زوجته 4 أيام على ذمة التحقيق

أمر القضاء المصري بحبس المتهم بتشويه وجه زوجته بالإسكندرية 4 أيام على ذمة التحقيق.

وكانت الواقعة تحولت إلى تريند على موقع "تويتر" في مصر، بعد أن دشن نشطاء وسما تحت عنوان "حق إسراء عماد"، مطالبين بالتحقيق في الواقعة، فيما جرى إنشاء أكثر من مجموعة على موقع "فيسبوك" بأكثر من عنوان منها "حق إسراء عماد" و"حق إسراء عماد فين؟".

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ونشر نشطاء بمواقع التواصل الاجتماعي صورا لإسراء عماد بصحبة ابنها مالك قبل الحادث، وأخرى بعد أن تعرضت للاعتداء وتشويه وجهها على يد زوجها.

البداية كانت عندما تلقى قسم شرطة المنتزه أول بالإسكندرية إخطارا من مستشفى شرق المدينة بالإسكندرية يوم الجمعة الماضي، يفيد بوصول فتاة تدعى إسراء عماد حبشي، 19 عاما، ربة منزل، تعرضت لإصابات متفرقة بالوجه والصدر والرأس.

وبسؤال المجني عليها اتهمت زوجها بالتعدي عليها بسلاح أبيض بسبب خلافات زوجية، ليجري القبض عليه.

وخلال تحقيقات النيابة معه اعترف الزوج بارتكابه الواقعة، مبررا جريمته بسبب خلافات زوجية وقعت بينهما وقيام المجني عليها بإخراجه عن شعوره، على حد قوله.

ناصر حاتم

المصدر: RT