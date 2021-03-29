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أسامة ربيع ينفي رفع التأمين عن قناة السويس بسبب حادث السفينة الجانحة

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أسامة ربيع ينفي رفع التأمين عن قناة السويس بسبب حادث السفينة الجانحة
Reuters
الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس
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استنكر الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس الأخبار المتداولة عن رفع التأمين عن قناة السويس نتيجة حادث السفينة الجانحة، مشيرا إلى استقبال 18 ألفا و840 سفينة العام الماضي.

وقال خلال مؤتمر صحفي مساء الاثنين: "لا أعلم أين ذكر، وهل يتم رفع التأمين عن قناة السويس نتيجة لحادث عارض؟".

وأوضح أن الهيئة تدرس الحوافز المقدمة للخطوط طبقا لبعدها وقربها وحجم التجارة العالمية وتأثيره على التجارة.

وأشار إلى تقديم الهيئة حوافز كبيرة جدا خلال جائحة كورونا، وتابع: "كل واقعة لها ظروفها وندرس الحوافز وفقا للموجود".

ونجحت هيئة قناة السويس عصر يوم الاثنين في تعويم السفينة الجانحة "إيفر غيفن" وإدخالها المجرى الملاحي للقناة، وتحرير حركة الملاحة عبر السويس.

المصدر: RT

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