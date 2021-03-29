رئيس قناة السويس: مرور جميع السفن المنتظرة قد ينتهي خلال 3 أيام ونصف

أعلن رئيس هيئة قناة السويس المصرية أسامة ربيع أنه قد يتم خلال ثلاثة أيام ونصف، مرور جميع السفن المصطفة على جانبي القناة إثر حادث جنوح سفينة الحاويات.

وقال ربيع في مؤتمر صحفي: "113 سفينة ستعبر القناة من الجانبين من الساعة 6:00 مساء الاثنين وحتى 8 صباحا الثلاثاء".

وأعلن ربيع عن الانتهاء من تعويم السفينة البنمية بالكامل عصر الاثنين، قائلا إنه كان يشعر بالقلق في وقت ما قبل تعويمها بالكامل لأنها استغرقت وقتا أكثر مما كان متوقعا.

وأعرب عن سعادته بالنجاح في تعويم السفينة متوجها بالشكر لجميع العاملين بالهيئة وللرئيس عبد الفتاح السيسي الذي كان يتابع بنفسه تطورات الأزمة على مدار الأيام الماضية.

المصدر: "رويترز" + RT