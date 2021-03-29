رئيس قناة السويس يكشف عن فحوى مكالمة الفجر مع السيسي بعد تعويم السفينة الجانحة

كشف الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس المصرية عن القلق الذي ساوره صباح اليوم بعد تأخر عملية تعويم السفينة، كما كشف عن فحوى المكالمة التي أجراها مع الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وقال ربيع إن أصعب لحظات مرت عليه، كانت خلال عملية تعويم السفينة بنسبة 80% وكان متوقعا الانتهاء من التعويم كاملا خلال الساعة الحادية عشرة صباحا إلا أن ذلك لم يحدث.

إقرأ المزيد

وأضاف أنه تم الانتهاء من تعويم السفينة بالكامل في تمام الساعة 03:30 عصرا، قائلا إنه كان يشعر بالقلق في وقت ما قبل تعويمها بالكامل لأنها استغرقت وقتا أكثر مما كان متوقعا.

وأعرب عن سعادته بالنجاح في تعويم السفينة متوجها بالشكر لجميع العاملين بالهيئة وللرئيس عبد الفتاح السيسي الذي كان يتابع بنفسه تطورات الأزمة على مدار الأيام الماضية.

وذكر أنه اتصل بالرئيس السيسي ليبلغه بتعويم السفينة بنسبة 80% في تمام الساعة الخامسة إلا ثلثا، متابعا: "قالي مبروك، وبالتوفيق، ومتشكرين وأشكرلي الناس كلها".

ونجحت هيئة قناة السويس عصر الاثنين في تعويم السفينة الجانحة "إيفر غيفن" وإدخالها المجرى الملاحي للقناة.

ناصر حاتم ـ القاهرة

المصدر: RT